بعدما حاصره الطين يومين.. تسعينى ينجو من الموت بأعجوبة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد عثر ديف جراى، على صديقه المزارع المسن توم كيلن، وهو مغطى من رأسه حتى أخمص قدميه بالطين، يوم الثلاثاء الماضى، حيث حاصره الوحل أثناء فحص أنابيب الرى فى منزله فى منطقة كارترز ريدج، شمال بريزبين الأسترالية.

وقال الصديق الوفى ديف جراى، إنه ذهب للبحث عن كيلين بعدما فشل فى التواصل معه على الهاتف لبضعة أيام، ليعثر على كيلن فى وقت مبكر من الصباح على بعد أمتار قليلة من جراره المقلوب، وهو مدفون تحت الطين. مما دفعه للتحرك بسرعة وسحب صديقه من الوحل قبل أن يتصل بالإسعاف.

وأضافت الصحيفة، أن المسعفين وصلوا إلى مكان الحادث فى السابعة صباحًا، وبدأوا فى علاج كيلن من انخفاض حرارة الجسم والجفاف والإصابات الطفيفة التى لحقت به. ورغم خطورة الموقف، لكن حالته مستقرة فى مستشفى صن شاين كوست الجامعى.

ولم يتضح سبب الحادث بعد، بينما يتوقع الأطباء أنه سقط فى الوحل أثناء محاولته الخروج من الجرار بعد أن انقلب به.