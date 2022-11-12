الصين تطلق مركبة الشحن الفضائية «تيانتشو-5»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الفضاء الصينية - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش-7 واى 6"، والذى يحمل على متنه المركبة "تيانتشو-5"، انطلق صباح اليوم من موقع "ونتشانج" لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة "هاينان" الجزرية بجنوبى البلاد.

وأشارت الوكالة إلى انفصال المركبة "تيانتشو-5" عن الصاروخ ودخولها إلى مدارها المحدد سلفا، معلنة بذلك بدء عملها ونجاح الإطلاق.

ومن المقرر أن تجرى مركبة الشحن الفضائية، فى وقت لاحق، الالتقاء والالتحام بشكل آلى وسريع مع مجموعة محطة الفضاء.

فى السياق ذاته، أطلقت الصين، اليوم السبت، قمرا اصطناعيا بيئيا جديدا من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمالى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إرسال القمر الاصطناعى "يونهاى-3" على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونج مارش-6" صباح اليوم، لافتة إلى أنه دخل المدار المحدد مسبقا، وأنه سيستخدم لأغراض مسوح الغلاف الجوى والبيئة البحرية ومسوح البيئة الفضائية، والحد من الكوارث، والتجارب العلمية.