إيلون ماسك: 4 ملايين دولار خسائر منصة تويتر يوميا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن خطة ماسك بشأن تويتر تشمل فرض 7.99 دولار على مستخدمى توتير لوضع العلامة الزرقاء على حساباتهم. وأوضحت الشبكة أن هذه الخطوة سوف تُدرُّ 120 مليون دولار شهرياً للمنصة.

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