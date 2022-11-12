الإفتاء للمتزوجين: لا تهملا المداعبة والملاطفة والمزاح فيما بينكما

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن ذلك مما يجعل كلًّا منكما متقبلًا للعلاقة فى غالب وقته، فالابتعاد يورث الجفاء، والقرب يجلب المودة، وهو مما يدخل البهجة والسرور عليكما. وتابعت: "اجتنبا مثل هذا السلوك أمام الغرباء وفى الأماكن العامة".

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