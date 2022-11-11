ألماس ولؤلؤ وزمرد.. حفل زفاف أسطورى لحفيد نابليون بونابرت (صور) 

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمير يواكيم تشارلز، نسل حفيد نابليون بونابرت وأمير Ponte Corvo، زواجه من الأميرة الجزائرية ياسمين لورين، بعدما جمعهما رباط الزواج المقدس والذى أقيم فى كاتدرائية سانت لويس دى إنفاليد، بباريس.





حضر الحفل أفراد العائلة المالكة ولفيف من الشخصيات العامة والعديد من السلطات المدنية والعسكرية منهم مدام رشيدة داتى وزيرة العدل الفرنسية السابقة، ميشيل أليو مارى وزيرة الدفاع السابقة كذلك العديد من ممثلى العائلات الملكية والضيوف من جميع أنحاء العالم.

كما سفير مصر فى فرنسا، والأمير نابليون رئيس العائلة الإمبراطورية، وولى عهد ألبانيا الأمير ليكا.

وارتدت العروس فستانا عاجى جميل يتميز بأكتاف أنيقة منخفضة وياقة على شكل قلب مخيطا بخيوط ذهبية ومزين مع رسم حرفها الأول "Y" بنهاية ذيل الفستان مع تاج ذهبى للدلالة على لقبها الجديد.

أما تاج العروس، والذى صممته الأميرة ياسمين بنفسها، تم تنفيذه من قبل جوليان بيليتشيا، وهو مصنوع من الألماس واللؤلؤ والزمرد.