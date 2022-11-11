- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
حضر الحفل أفراد العائلة المالكة ولفيف من الشخصيات العامة والعديد من السلطات المدنية والعسكرية منهم مدام رشيدة داتى وزيرة العدل الفرنسية السابقة، ميشيل أليو مارى وزيرة الدفاع السابقة كذلك العديد من ممثلى العائلات الملكية والضيوف من جميع أنحاء العالم.
كما سفير مصر فى فرنسا، والأمير نابليون رئيس العائلة الإمبراطورية، وولى عهد ألبانيا الأمير ليكا.
وارتدت العروس فستانا عاجى جميل يتميز بأكتاف أنيقة منخفضة وياقة على شكل قلب مخيطا بخيوط ذهبية ومزين مع رسم حرفها الأول "Y" بنهاية ذيل الفستان مع تاج ذهبى للدلالة على لقبها الجديد.
أما تاج العروس، والذى صممته الأميرة ياسمين بنفسها، تم تنفيذه من قبل جوليان بيليتشيا، وهو مصنوع من الألماس واللؤلؤ والزمرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألماس ولؤلؤ وزمرد.. حفل زفاف أسطورى لحفيد نابليون بونابرت (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.