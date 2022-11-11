السلاحف مهددة بالانقراض (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدراسة بأن الصيد الجائر يقف حائلا أمام مستقبل المئات من السلاحف، وأصبح الأمر قاسيا حيث نشهد آلاف السلاحف تغادر الولايات المتحدة على أساس سنوى.

وذكرت "الجارديان" البريطانية، أن هناك أكثر من 150 نوعا من السلاحف مهددة بالانقراض.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه عدة دول عقد مؤتمرا دوليا فى بنما خلال الفترة من 11 و25 نوفمبر الجارى، لدراسة مواجهة التجارة الإلكترونية لبيع الحيوانات المهددة بالانقراض، إلى جانب وضع قوانين تحد من الصيد الجائر لها.