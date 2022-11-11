أخلاقنا الجميلة.. لا تحاسدوا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يحذر دوت الخليج عبر هذا الإنفوجراف من خطورة الحسد. والحسد هو تمنى زوال النعمة عن الشخص كراهية النعمة على المحسود، ويكون بسبب العداوة والبغضاء والحقد، وحب الدنيا. ومن أسباب الحسد أيضا، الكبر، وشدة البغى، وكثرة التطاول على العباد. ويمكن التغلب على الحسد، من خلال التقوى والصبر، وعدم البغض، والعلم بأم الحسد ضرر فى الدنيا والآخرة.

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