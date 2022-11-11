COP27.. معرض صديق للبيئة فى المنطقة الخضراء بشرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - تضمن المعرض أعمالا فنية صديقة للبيئة، لمواد معاد تدويرها كالحديد والبلاستيك وغيرها، بهدف نشر الوعى البيئى وتنميته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ترسيخ مفهوم استدامة الفن، وشارك فى المعرض عدد من الفنانين بدعم من درب 1718 الثقافى.

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على صعيد آخر، تنظم "آرت دى إيجبت" بالتزامن مع هذا المعرض ومؤتمر المناخ، معرض بعنوان "الأبد هو الآن" فى نسخته الثانية المقام حاليا تحت سفح الأهرامات بالجيزة، ويستمر حتى يوم 30 نوفمبر ويعرض العديد من الأعمال الفنية لمجموعة من الفنانين عالمين تتناول قضية الاستدامة وتغير المناخ.