للمبدعين والمبتكرين.. الإيسيسكو فى منتدى مسك العالمى بالرياض

جدة - نرمين السيد - شاركت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" فى أعمال منتدى مسك العالمى 2022، واستضافته مدينة الرياض، بحضور دولى رفيع المستوى لوزراء عدد من الدول ومسؤولين وممثلى منظمات دولية وإقليمية وخبراء ورواد أعمال ومبتكرين وشباب مبدعين من مختلف مناطق العالم.





وذكرت الإيسيسكو، أن المنتدى شهد، تنظيم جلسات حوارية مختلفة يترأسها قادة وشباب ملهمون ومبتكرون، وعقد مجالس شبابية تفاعلية لتعزيز سبل الحوار البناء وتبادل المعلومات والأفكار بين المشاركين، وإقامة معمل للمهارات بهدف تنمية قدرات الشباب المعرفية، ومساحات إرشادية للتطوير المهنى تعنى بتقديم ملاحظات توجيهية للشباب فى مسيرتهم المهنية، إلى جانب معرض مسك الهادف إلى تعريف المشاركين بماضى وحاضر مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وتصويره للخطوات المستقبلية القادمة للمؤسسة، عبر تجربة تفاعلية شاملة توثيقية.

وأوضحت أنه على هامش المنتدى، عقد وفد الإيسيسكو اجتماعا مع علياء قبانى، مدير مشروع بمؤسسة مسك، حيث تم استعراض جهود المنظمة فى مجالات التربية والعلوم والثقافة، ومبادرات وبرامج الإيسيسكو لبناء قدرات الشباب، وفى مقدمتها برنامج الإيسيسكو للمهنيين الشباب، الذى تم إطلاق دورته الأولى فى الأول من نوفمبر الجارى.

ومن جهتها أكد علياء قبانى حرص مؤسسة مسك على التعاون وتعزيز الشراكة مع الإيسيسكو، عبر التنسيق مستقبلا لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء قدرات الشباب ودعمهم فى مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.