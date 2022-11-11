جدة - نرمين السيد - وأكدت عبر صفحتها بفيس بوك، أنه على الزوجين أن يعلما أن هذه العلاقة لهما فيها أجر، إن قصد كل منهما بعلاقته الخاصة إعفاف نفسه وكذا زوجه وإحصانه عن الحرام، قال النبى صلى الله عليه وسلم: «وفى بضع أحدكم صدقة»، قالوا يا رسول الله: أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرامٍ أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجرٌ».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: الإعفاف من الحقوق المشتركة بين الزوجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.