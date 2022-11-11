أخلاقنا الجميلة.. احذر الأنانية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أضرار الأنانية وضرورة تجنبها. يتسبب سلوك الإنسان الأنانى فى نفور من حوله وتجنبه، وذلك بسبب وضع رغباته فوق الآخرين واحتياجاتهم. ويصادفنا أحيانا مقابلة بعض الأشخاص الذين يتسمون بالأنانية والتى يصعب التعامل معهم، مما يثير فى النفس حالة من الانزعاج وقتها والرغبة فى تجنب هؤلاء. ويتسبب السلوك الأنانى فى معاناة الفرد من العزلة الاجتماعية نتيجة لعدم ترابطه مع الآخرين، لعدم تفكيره فى شئ سوى نفسه. وينتج عن ذلك السلوك فساد الحياة الزوجية، وتعرض الآخرين للأشكال المختلفة من الأذى. ومن المعروف عن الشخص الأنانى أنه لم يكتفى بشئ ويطلب المزيد، كما يتم التعرض للمشاكل النفسية، وإثارة القلق لكل من حوله.

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