تزامنا مع مبادرة المتحدة.. مواجهة التنمر عند الأبناء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، خطوات مهمة لمواجهة التنمر عند الأبناء، وذلك تضامنا مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعد التنمر سلوك عدوانى متكرر يستهدف الإضرار بشخص آخر سواء السخرية من ملابسه أو طريقة كلامه أو ملامحه وغيره.

ويعتبر التنمر من السلوم المتكرر بين الأطفال حيث يمارسونه من خلال تصورهم بأنهم فى وضع اجتماعي أرفع أو في موقع قوة، وذلك حتى يتمتعون بالشعبية بين غيرهم من الأطفال.

ويجب على الآباء والأمهات تربية الأبناء على أن التنمر ليس أمرا جيدا، بالإضافة إلى ضرورة وضع قيود صارمة على السلوك العدوانى.

ونصح الخبراء الأمهات بتعلم الطفل ضرورة التعاطف مع الأطفال الآخرين من خلال مطالبتهم بالتفكير فى شعور الطفل.

وعلى الوالدين تأديب الطفل من خلال أسلوب غير الضرب مثل فقدان الامتيازات، كما يجب التركيز على مدح طفلك عندما يتصرف بطرق إيجابية مثل مساعدة الأطفال الآخرين أو التعامل معهم بلطف بدلاً من التنمر عليهم.

ويحتاج الوالدين إلى تعليم الطفل أن يكون قويا فى مواجهة التنمر، وتنمية روح التواضع منذ الصغر مهما نشأ مدللا أو مرفها.