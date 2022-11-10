لحظات سحب تمساح من معدة ثعبان فى أمريكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء الفيديو ليكشف سحب مسؤولون الحياة البرية فى ولاية فلوريدا الأمريكية للتمساح من الثعبان.
وأشارت التقارير إلى أن طول التمساح يصل إلى 5 أقدام، والذى تم ابتلاعه من قبل ثعبان بورمى بطول 18 قدما، وفقا لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية.
وأشارت واحدة من مسؤولى الحياة البرية فى فلوريدا، إلى انتشار الثعابين الغازية فى إيفرجليدز، منطقة طبيعية للأراضى الرطبة الاستوائية التى تقع هناك.
ولفتت إلى أنه تم قتل الثعبان بمجرد قبض العاملين الميدانيين عليه، مضيفة تمكنهم من سحب التمساح بنجاح الذى لا يزال سليما من معدة الأفعى الوحشية.
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