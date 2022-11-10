جدة - نرمين السيد - ويساعد البرنامج المستخدمين فى إجراء مكالمات الفيديو فى السيارة دون استخدام الهاتف. وجاء تقرير فى "theverge" ليشير إلى أنه من المرجح استخدام "Zoom" لكاميرا تسلا داخل المقصورة الموجودة فوق الرؤية الخلفية المرآة. ويعمل برنامج زووم من خلال الاتصال بشبكة واى فاى، كما لا يعمل أثناء تحرك السيارة لأن وقتها يتم تعطيل المكالمات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للاستغناء عن الهواتف.. «تسلا» تضيف برنامج زووم لسياراتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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