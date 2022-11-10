بسبب عروض الجمعة البيضاء.. قواعد مهمة يجب الالتزام بها عند التسوق

جدة - نرمين السيد - ويجب على الأفراد الذين يرغبون التسوق بتحديد الاهتمامات أولا حتى لا يتم شراء سلع غيره مفيدة ولا يستخدمونها.

وهناك عدد من النصائح التى تضمن شراء المنتجات والسلع المفيدة والتى يحتاجونها، ومنها:

-تحديد القائمة:

يجب على الأفراد وخصوصا الفتيات بكتابة السلع المراد شرائها لعدم نسيانها، لذا يجب قبل النزول للتسوق تحديد قائمة بها كل الأشياء الضرورية.

-وضع الميزانية:

يفضل تحديد ميزانية متوزانة حتى لا يتم الإفراط فى الإنفاق، وذلك يتسبب فى إثارة الشعور بالرضا عند التسوق وشراء الأشياء المهمة المطلوبة.

-عدم التسوق وقت الجوع:

على الفرد النزول للتسوق وشراء الأشياء دون أن يكون تحت ضغط، سواء متعبا أو جائعا أو منزعجا، حتى لا يشترى أشياء دون وعى.

-التسوق بمفردك:

يفضل الكثير التسوق مع الأصدقاء، ولكن ذلك يدفع الأشياء للكثير من المنتجات دون وعى.

-تحديد وقت معين:

يساعد تحديد وقت معين عند التسوق فى شراء الأشياء المهمة وعدم إهدار لوقت اليوم.