فى عيد ميلادها.. مفاجأة غريبة لطفلة من أصدقائها

جدة - نرمين السيد - ودعيت الطفلة التى تعيش فى ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، عدد من الأصدقاء الذين بلغوا 27 شخصا لحضور عيد ميلادها. وبدأت الأم فى شراء التجهيزات سواء أطعمة ومشروبات بالإضافة إلى حجز صالة ألعاب رياضية لحفل عيد ميلاد ابنتها الثالث. وأصيبت الطفلة بصدمة شديدة بعدما جاء يوم عيد ميلادها وتتفاجأ بصدمة شديدة وهى عدم حضور أحد عيد ميلادها. وأشارت الأم لصحيفة "الديلى ستار" البريطانية، إلى أن الفتاة أصيبت بحزن شديد تسبب فى تبديل ملامحها من فرح إلى حزن. ولاحظت الأم سلوك طفلتها بعدها بالتعبير عن غضبها من خلال تناول شرائح البيتزا.

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