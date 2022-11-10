مواصفات هاتف وان بلس الجديد «Nord CE 3 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nord CE 3 5G" بشاشة من نوع "IPS LCD" وجودة عرض Full HD+. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية بمستشعر رئيسى 108 ميجابيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير ولقطات macro، كما تأتى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، بينما يأتى النموذج الثانى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات.

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