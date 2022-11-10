بسعر رخيص.. مواصفات الساعة الذكية «Dizo Watch D Plus»

جدة - نرمين السيد - وأشارت "Dizo" إلى أنها تطلع ساعتها الجديدة "Dizo Watch D Plus" بحجم أكبر للشاشة وبسعر رخيص فى متناول الأيدى. وتأتى الساعة بشاشة من نوع "LCD" وبحجم يبلغ 1.85 بوصة أى يزيد عن الإصدار السابق بنسبة 17%، كما تضم طبقة زجاجية بتصميم منحنى من الإتجاهات الأربعة. وتزود الساعة ببطارية كبيرة 300 مللى أمبير والذى يدعم البطارية بشحن يصل إلى 14 يوم. وتتمكن الساعة من قياس نسبة الأكسجين فى الدم ورصد معدل ضربات القلب وتتبع حالة الفرد أثناء النوم وغيرها. وتطرح الشركة ساعتها "Dizo Watch D Plus" فى 15 نوفمبر بألوان عدة منها الأسود والرمادى والأزرق الداكن، وبسعر أقل من 25 دولار.

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