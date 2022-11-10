فى اليمن الطيور تعطل رحلة طيران لساعات

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى دخول سرب من الطيور فى أحد محركات الطائرة أثناء استعداداها للإقلاع من مطار عدن. وأوضحت دخول سرب من الطيور المهاجرة فى المحرك الأيسر للطائرة، ونتج عنها إلغاء عملية الإقلاع وتأخيرها لساعات. وأضافت أن إصلاح الضرر الذى نتج عن سرب الطيور المهاجرة استغرق 5 ساعات، وبعدها بدأت الطائرة فى الإقلاع.

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