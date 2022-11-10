Realme 10.. ريلمى تطلق هاتفها الجديد بمواصفات مدهشة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - فى هذا الحدث، كشفت "ريلمى" النقاب عن "vanilla Realme 10"، بينما كان من المتوقع أيضًا أن تظهر نماذج Pro لأول مرة.

وقالت تقارير إنه قد يتم إطلاق "ريلمى 10 برو" و10 برو +" المتوقع فى 17 نوفمبر فى الصين.

يأتى "ريلمى 10" بتصميم أحادى الهيكل، على غرار "Realme 9i 5G"، الذى تم إطلاقه فى الهند منذ ما يقرب من شهرين.

تشمل الميزات الرئيسية الأخرى شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، وMediaTek Helio G99 SoC، وذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 8 جيجابايت، وتخزين 256 جيجابايت.

يتوفر "ريلمى 10" فى خمسة أنواع تخزين مختلفة، ويمكن للعملاء أيضًا الاختيار بين خيارات اللون الأسود والأبيض.

4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى + سعة تخزين 64 جيجابايت، بسعر 229 دولارًا.

4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى + سعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 249 دولارًا.

6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى + سعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 269 دولارًا.

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى + سعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 279 دولارًا.

ذاكرة وصول عشوائى (RAM) سعة 8 جيجابايت + سعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 299 دولارًا.

مواصفات "ريلمى 10"

يأتى "ريلمى 10" بشاشة كبيرة إلى حد ما مقاس 6.4 بوصة عالية الدقة + AMOLED بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

تحتوى اللوحة الأمامية أيضًا على ثقب فى الزاوية اليسرى العلوية التى تضم مستشعر كاميرا الصور الشخصية.

تحت الغطاء، يستمد "ريلمى 10" الطاقة من MediaTek Helio G99 SoC، وتأتى مجموعة الشرائح مقترنة بسعة تصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائى LPDDR4x و256 جيجا بايت من تخزين UFS 2.2.

يدعم الهاتف أيضًا تقنية ذاكرة الوصول العشوائى الافتراضية التى تستخدم الذاكرة الخاملة لزيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائى.

يعمل "ريلمى 10" على نظام التشغيل "Realme UI 3.0" الذى يعمل بنظام التشغيل "أندرويد 12"، على الرغم من أن "ريلمى" لم تحدد بعد إجمالى سنوات تحديثات نظام التشغيل "أندرويد" للهاتف الذكى.

تشمل خيارات الاتصال الخاصة بالجهاز، 4G و"واى فاى" مزدوج النطاق وبلوتوث وGPS ومنفذ USB من النوع C للشحن ومزامنة البيانات.

هناك أيضًا بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة مع دعم الشحن السريع السلكى بقوة 33 وات، كما يحتوى "ريلمى 10" على مستشعر بصمة مثبت على الجانب، للأمان البيومترى.

يشتمل "ريلمى 10" على إعداد كاميرا مزدوجة فى الخلف، وهو أمر نادر جدًا لأن المنافسين فى هذا القطاع يفضلون عمومًا تعبئة ثلاثة أجهزة استشعار فى الخلف.

هناك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا بدقة 16 ميجابكسل فى المقدمة لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو.