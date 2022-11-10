توقعات الأبراج اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022.. مفاجآت ونصائح مهنية وعاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

اجتهد فى عملك واسعى لتحقق اهدافك، واعنل على إنهاء كافة الخلافات التى تؤثر على العلاقة بينك وبين شريك حياتك.

الثور

جدد طاقتك واستعيد شغفك ونشاطك لتؤدى عملك على الوجه المطلوب، وعبر عن مشاعرك لشريك حياتك وتبادل معه الحديث.

الجوزاء

انجز مهام عملك ولا تؤجلها حتى لا تتراكم، واقضى وقتًا ممتعًا مع الأسرة والأقاربك.

السرطان

طور من أدائك فى العمل وحاول أن تكون متميزًا، وابحث عن شريك حياة يتوافق مع صفاتك.

الأسد

ادرس قرارتك جيدًا قبل اتخاذها ولا تتسرع، واهتم أكثر بشريك حياتك وانصت له جيدًا.

العذراء

احرص على تحسين وضعك المادى وقلل نفقاتك وادخر أموالك قدر المستطاع، وحافظ على علاقتك الطيبة بأصدقائك وكن قريبًا منهم.

العقرب

احرص على إنهاء كافة المشكلات فى العمل لتواصل السير نحو ما تريد، وحاول أن تحضر كافة المناسبات العائلية.

الميزان

لا تيأس واكمل الطريق نحو أحلامك، والتقط أنفاسك وخذ قسطًا من الراحة لتستطيع المواصلة.

الجدى

استغل قدراتك وإمكانياتك فى العمل لتتفوق، وخصص وقتًا للتحدث مع شريك حياتك ومعرفة ما يقلقه.

القوس

خذ بنصيحة أصحاب الخبرة وتعامل مع الأمور بعقلانية، وولا تقبل على أى علاقة عاطفية جديدة إلا بعد أن تسأل عقلك وتعرف حقيقة مشاعرك تجاه الشخص.

الحوت

تمهل وفكر جيدًا ولا تتعجل خاصة فى العمل، ولا تترك أسرتك وحدهم وقدم لهم النصيحة واخبرهم بما يجب فعله من واقع خبرتك.

الدلو

شارك الآخرين الرأى ولا تكن منعزلًا، واحسب خطواتك جيدًا فى حياتك العاطفية وتصرف بهدوء وحكمة.