الإفتاء توجه نصيحة للأزواج بشأن العلاقة الخاصة

جدة - نرمين السيد - العلاقة الخاصة بين الزوجين

وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن العلاقة الخاصة بين الزوجين أساس من أسس السعادة الزوجية.

وأضافت: "احرصا على إشباعها، وعبرا عن احتياجاتكما منها، وساعدا بعضكما على الاستمتاع بها، وليذكِّر أحدُكما الآخر باللحظات السعيدة بينكما، وذلك نحو لحظات المودة، وأوقات الصفا، وعبارات الحب، ومواطن النجاح، فإن ذلك مما يزيد في الانسجام ويؤكد نجاح العلاقة بينكما". اهتمام المرأة بأعمال المنزل

وكانت دار الإفتاء قد وجهت نصيحة ثمينة إلى كل الزوجات لتستقيم الحياة الأسرية على مدار السنين والأيام.