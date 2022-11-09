خبير تكنولوجى يوضح أسباب تسريح 11 ألف موظف فى «ميتا»

جدة - نرمين السيد - وقال بركات خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارىة"، إن تلك الواقعة تعد الأولى فى شركة فيسبوك أو ميتا، مشيرًا إلى أن هذا القرار له العديد من الأسباب.

وأضاف الخبير التكنولوجى، أنه عندما تم تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا والانطلاق نحو الميتافيرس، كان من الواضح أن إدارة الشركة تتعامل مع الأرقام بالكثير من الوهم، مشيرًا إلى أنه أثناء جائحة كورونا كان هناك عدد هائل من المستخدمين والشركات والإعلانات، وأغلب التسوق فى العالم كان عبر شبكة الإنترنت.

أسباب تسريح 11 ألف موظف بشركة ميتا

وتابع: "الشركة اعتقدت أن تلك الظاهرة مستمرة حتى بعد انتهاء جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة لم تستمر، والأمر الثانى أن هناك ركودًا اقتصاديًا فى أمريكا وأوروبا، مؤكدًا أن تلك الأرقام كانت وهمية لذلك الشركة الآن تقطع جزءً من مصاريفها لكى تتمكن من الاستمرار بشكل جيد.

وأشار إلى أن هناك أسبابًا أخرى لتسريح 11 ألف موظف بميتا والتى تتمثل فى المنافسة الهائلة من شركات مثل "يوتيوب، جوجل، وتيك توك" وهبوط كبير فى شعبية ومنتجات شركة ميتا بشكل عام.