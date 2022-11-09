ألقى البيض على الملك.. الشرطة البريطانية تحتجز رجلًا استهدف تشارلز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر فى مقاطع الفيديو التى سجلت الواقعة 4 بيضات تتطاير أمام الملك تشارلز وزوجته كاميلا قبل أن تسقط على الأرض وتنكسر، وذلك عند وصولهما لحضور مناسبة فى "يورك"، كما أنهما لم يتأثرا بما حدث واستمرا فى تحية الحشد.

وعلى الفور هلع رجال الشرطة للإمساك بمتظاهر هتف بشعارات، فى حين سخر منه آخرون وهتفوا "حفظ الله الملك"، وذلك أثناء الجولة التى يقوم بها الملك تشارلز فى شمال بريطانيا، والتى تستغرق يومين.