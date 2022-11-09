مخلوق غريب يثير الذعر فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتفاجئ عدد من الأفراد بمنطقة الغابات فى ولاية تينيسى بأمريكا من ظهور مخلوق ضخم يمتلك قدمين وأذرع طويلة.

واعتقد البعض أنها مزحة ولكنهم لاحظوا أن ذلك المخلوق الغريب يتربص بين الأشجار، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار".

وقال رجل للصحيفة أنه وجد ذلك المخلوق الغريب واعتقد أنها مزحة ولكنه اكتشف انتقاله من شجرة لأخرى فأمسك بابنته وجرى مسرعا، وعند عودته مصطحبا ببندقيته وكلبه ولكنه لم يجد شئ.

وبدأ رواد السوشيال ميديا يشاركون الصور، كاشفين عن شعورهم بالذعر كما تساءلوا عن مدى حقيقته.