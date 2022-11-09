«نيكول» يؤجل إطلاق صاروخ ناسا العملاق

ولفتت "ناسا" إلى أن موعد الإطلاق المحدد الأسبوع القادم تم تأجيله لمدة يومين.
ويوجد مركز "كنيدى" للفضاء بالقرب من منتصف شريط طوله 386 كيلومترًا تقريبًا على شاطئ المحيط الأطلسى فى فلوريدا، وأوضح خبراء أرصاد أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة المدارية "نيكول" مساء الأربعاء المقبل أو صباح الخميس، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأشار المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير إلى أنه حتى مساء يوم الثلاثاء وصلت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لإعصار "نيكول" لـ 100 كيلومتر فى الساعة، وتزيد قوة الإعصار أثناء توجه إلى جزر الباهما الشمالية فى الطريق إلى ولاية فلوريدا.
وقامت "ناسا" بتثبيت الصاروخ الذى ينتمى إلى الجيل التالى، ويبلغ ارتفاعه ما يساوى 32 طابقًا، على منصة الإطلاق الأسبوع الماضى، وذلك فى محاولة ثالثة لإطلاقه فى الرحلة الأولى له الغير مأهولة للقمر.
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