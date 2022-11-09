جدة - نرمين السيد - وجاء بالفيديو العريس وهو يلقى عروسته بـ "التورتة" فى وجهها أثناء الحفل فى بريطانيا.
وأثار تصرف الضيوف حالة من الغضب، ولكنها أوضحت أنها أخذت موقفه بسخرية وروح دعابة.
وجاءت العروسة برد فعل غريب وهو أنها لم تتوقف عن الضحك بينما أصر زوجها على تصرفه من خلال إلقاء جزء من التورته فى وجهها.
كما أكدت الزوجة أنها لم ترى فعل زوجها الغريب سوى أنه روح دعابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانى يلقى عروسته بـ «التورتة» يوم زفافهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.