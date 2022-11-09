بريطانى يلقى عروسته بـ «التورتة» يوم زفافهما

جدة - نرمين السيد - وجاء بالفيديو العريس وهو يلقى عروسته بـ "التورتة" فى وجهها أثناء الحفل فى بريطانيا.

وأثار تصرف الضيوف حالة من الغضب، ولكنها أوضحت أنها أخذت موقفه بسخرية وروح دعابة.

وجاءت العروسة برد فعل غريب وهو أنها لم تتوقف عن الضحك بينما أصر زوجها على تصرفه من خلال إلقاء جزء من التورته فى وجهها.

كما أكدت الزوجة أنها لم ترى فعل زوجها الغريب سوى أنه روح دعابة.