على غرار واتساب وفيسبوك.. سيجنال يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأعلن التطبيق عن إطلاق ميزة القصص "Stories" لجميع المستخدمين سواء لنظام أندرويد أو iOS.
وتسمح قصص سيجنال للمستخدمين بإنشاء الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص ومشاركتها مع الآخرين، وذلك وفقا لموقع "9to5mac" التقنى.
وتختفى قصص سيجنال بعد مرور 24 ساعة من وقت مشاركتها مثل باقى التطبيقات، كما يتم تشفيرها من طرف إلى طرف.
ويوفر التطبيق أيضا خيار للمستخدمين وهو اختيار من يمكنه مشاهدة قصصهم، من خلال الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بهم، مع إمكانية إخفاء القصص يدويا عن أشخاص محددين.
ويمكن للمستخدمين مشاركتها مع مجموعة فرعية صغيرة من الأفراج من خلال إنشاء قصص مخصصة أو مشاركتها مع المحادثات الجماعية الحالية.
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