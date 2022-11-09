انفصال مركبة الشحن الصينية «تيانتشو-4» عن مجموعة الفضاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية انفصال مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-4"، التى تحمل إمدادات لمحطة الفضاء الصينية،عن مجموعة المحطة المدارية، وتحولت إلى رحلة مستقلة، بعد الانتهاء من جميع المهام الموكلة إليها.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" اليوم الأربعاء، أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-4"، فى حالة جيدة وستعود إلى الغلاف الجوى تحت السيطرة الأرضية فى المستقبل. يذكر أن الصين أطلقت مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو 4" في 10 مايو 2022 من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة هاينان جنوبى الصين، لتسليم نحو ستة أطنان من البضائع إلى محطة الفضاء الصينية.

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