تزامنا مع مبادرة المتحدة.. أهمية الحب فى التربية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وتزامنا مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستعرض "دوت الخليج" خلال الإنفوجراف التالى أهمية الحب فى التربية.
وأوضح الخبراء أن الاعتماد على الحب فى التربية يترك أثرا إيجابيا لدى الأبناء حيث يساعدهم فى تنمية مهارات التواصل الاجتماعى لتمكنهم من حب الآخرين.
ويجب تعويد الطفل على الاحترام والالتزام، وتنمية روح المبادرة والإقدام، وينتج عن ذلك الحب بث الشعور بالطمأنينة والاستقرار لدى الأطفال لذا يصبحوا سويين.
ويعمل الحب فى التربية على تمتع الطفل بالراحة النفسية، والتحلى بالقناعة وحب الآخرين.
وتساعد الأساليب التربوية المعتمدة على الحب فى تمتع الطفل بالشجاعة والثقة بالنفس والتمتع بالقيم والمبادئ الأخلاقية.
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