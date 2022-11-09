إل جى تكشف عن شاشتها الجديدة القابلة للتمدد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن تلك الشاشة الجديدة جاءت بتصميم قابل للمتدد بحجم 12 بوصة بالإضافة إلى كونها تأتى بأعلى جودة عرض.
وأوضحت أنها أضافت تقنية جديدة فى صناعة الشاشات، حيث ترتكز على التصميم الحر الذى يدعم التمدد.
وتأتى الشاشة وهى قابلة للمتدد أو الطى أو الالتواء دون إصابتها بأى ضرر أو خدش، كما تدعم كثافة عرض 100 بيكسل لكل بوصة.
وتعتمد الشاشة فى تصميمها على السيليكون عالى الجودة لذا يجعلها قابلة للتمديد من 12 إلى 14 بوصة.
وتزود الشاشة بإضاءة "micro-LED" خلفية، حيث تتميز بتصميمها القوى الذى يدعم المقاومة، بالإضافة إلى نظام الأسلاك المرن.
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