أخلاقنا الجميلة.. الأمانة سمة المؤمنين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الأمانة تدخل فى شتى مجالات الحياة فى الأسرة والعمل والزواج، وليست مقصورة فقط على الأمانة فى المال، فالأبناء من الأمانة، والزوج من الأمانة، وعلاقات العمل والصداقة، والشهادة والقضاء والولاية والوصاية كلها من الأمانة.





وأكدت دار الإفتاء أن الأمانة سمة المؤمنين، فهى خلقٌ رفيع من الأخلاق الكريمة، يجب التحلى بها.

وقد حث النبى صلى الله عليه وسل قوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"

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