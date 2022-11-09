بأعجوبة.. صياد ينجو من سمكة قرش

جدة - نرمين السيد - وخرج ماثيو جورن لقيادة رحلة صيد فى أستراليا، وكان مستعينا بكاميرا على قبعته لتوثيق الأحداث، ولكن سرعان ما تعرض للخطر بعد مقابلة أخطر الكائنات البحرية.

وأثناء قيادة ماثيو لقاربه الصغير فى خليج سبنسر جنوب أستراليا، تفاجئ بظهور سمكة قرش تبلغ من الطول 3 أمتار.

وأصاب جورن بحالة من الذعر بعد رؤية سمكة القرش وخصوصا أنها لم تكتف بالمرور العابر بل حامت مرارا وتكرارا أسفل القارب الصغير، وذلك وفقا لما جاء فى "البيان".

وبدأ ماثيو يجدف سريعا للابتعاد عن المكان للاقتراب للشاطئ، ولكن حاول القرش انتزاع المجداف الذى كان بحوزته.

وتحدث الصياد عن الخطأ الذى وقع فيه لعدم جلبه للدرع الحامية من سمك القرش، كما أشار متحدث باسم المجلس المحلى إن المنطقة الساحلية تحظى بشعبية بين الصيادين لكونها غنية بأسماك الكنعد والنهاش.

وأضاف أنه من حسن الحظ، أن هناك بعض أسماك القرش تتغذى على سمك الكنعد.