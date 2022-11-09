رانيا قاسم.. قصة وفاة عروس الإسكندرية التى أحزنت السوشيال ميديا (صور)

جدة - نرمين السيد - رانيا قاسم

كانت العروس الراحلة رانيا قاسم قد ناشدت جميع أصدقائها عل صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بالدعاء لها، حيث أعلنت أنها ستضع مولودها الأول خلال ساعات.

وكتبت رانيا قاسم: "كلها ساعات وأولد ادعوا لى ربنا يقومنى بالسلامة ويرزقنى بطفل سليم معافى بإذن الله".

ولكن إرادة الله تعالى شاءت أن تنتقل رانيا قاسم إلى بارئها بعد ساعات من ولادتها لطفلها، حيث تحولت منصات السوشيال ميديا إلى مأدبة عزاء للراحلة داعين الله تعالى أن يدركها مدارك الشهداء، وأن يسكنها فسيح جناته ويرزق زوجها وأهلها الصبر والسلوان.

رانيا قاسم

وكشفت الصفحة الشخصية لـ رانيا قاسم أنها متزوجة منذ عام و3 أشهر، وأنها من أبناء محافظة الإسكندرية، وأن مولودها هذا هو الأول لها.

بينما أعلنت إحدى صديقات رانيا قاسم وهى هاجر رمضان، أنها فى المملكة العربية السعودية، وقد قامت بأول عمرة على روح صديقتها رانيا قاسم، حيث قالت: "أول عمرة اتعملت ليكى يا رانيا ياحبيبة قلبى؛ خبر موت صدم الكل عملتى إيه فى دنيتك يا أطيب خلق الله علشان الكل ينقهر عليكى".

رانيا قاسم

وأضافت صديقة رانيا قاسم: "كسرتينى ووجعتى قلبى يا رانيا؛ كنتى لسه مكلمانى أول امبارح قولتيلى ادعيلى يا هاجر؛ وقولتك هترجعى مجبورة.. رجعتى بخبر موتك يارانيا يا قهرة قلبى عليكى.. فى الجنة يا عروس الجنة".