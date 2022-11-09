رئيس وكالة الفضاء المصرية يؤكد أهمية إنشاء اتحاد عربى قوى فى الفضاء العالمى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة فى بيان أصدرته اليوم إلى أن ذلك جاء فى كلمته خلال اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائى الذى عقد اليوم بقاعدة الصخير الجوية بالبحرين وافتتح فعالياته محمد بن ثامر الكعبى، وزير المواصلات والاتصالات البحرينى.

وأوضح رئيس وكالة الفضاء المصرية أن هذا الاجتماع يؤكد وجود تعاون عربى كبير فى مجال قطاع الفضاء وصناعات الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، قائلاً إن مستقبل القطاع الفضائى هو مستقبل واعد حيث تأتى مشاركة الدول المختلفة فى هذا الاجتماع الذى يقام على أرض مملكة البحرين ليفتح آفاقا كبيرة للتعاون، مؤكدا أهمية تنمية أجيال جديدة من الشباب القادر على تطويع وتطوير تكنولوجيا الفضاء، فكل دولة مشاركة لديها إنجازات ملموسة فى قطاع الفضاء، وبتكامل الجهود بين الدول سيكون هناك حتما إنجازات أكبر تعزز بصمة الدول العربية فى مجال الفضاء.

وأشار الدكتور شريف إلى أهمية الاتفاقية التى وقعت على هامش الاجتماع والتى جمعت الهيئتين المعنيتين بقطاع الفضاء بين كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وهى اتفاقية مهمة جدا، تفتح أبواب التعاون المشترك، وتعزيز التعاون فى مجالات مختلفة تتعلق بتطوير أقمار صناعية بتكنولوجيا عربية تحقق أهداف التنمية المستدامة فى الدول العربية.

من جانبه، أكد الوزير محمد بن ثامر الكعبى، وزير المواصلات والاتصالات البحرينى أهمية التوجه لتأسيس قطاع فضائى وطنى مستدام، حيث ستسهم التوصيات والقرارات الصادرة من هذا الاجتماع فى خدمة قطاع الفضاء العربى وتعزيز وجوده على المستوى العالمى.

ونقل الوزير، خلال كلمته الافتتاحية للمشاركين فى الاجتماع، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وتحيات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن مملكة البحرين تسعد باستضافتها للاجتماع الثامن للمجموعة العربية للتعاون الفضائى والذى يسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك ويحقق تطلعات شعوب الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين الدول العربية فى مختلف القطاعات ومنها قطاع الفضاء.

وأضاف أن هذا الاجتماع يعقد على هامش النسخة الخامسة من معرض البحرين الدولى للطيران والذى ينطلق غدا حيث تنظم مملكة البحرين هذا المعرض كل عامين وتشارك فيه كبريات شركات قطاعى الطيران والفضاء.

وأشار الى ان هذه النسخة من المعرض تشهد مشاركة واسعة من شركات ووكالات الفضاء من الدول الشقيقة والصديقة ويأتى على رأسها الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الأمارات للفضاء ووكالة الفضاء المصرية.

وأوضح الدكتور محمد العسيرى، الرئيس التنفيذى للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين أن هذا الاجتماع يعتبر الأول الذى يعقد خارج بلد الرئاسة، دولة الإمارات العربية المتحدة، للمجموعة العربية للتعاون الفضائى.

وأعرب عن فخره بمشاركة مملكة البحرين مع باقى دول الخليج فى تأسيس هذه المجموعة، وهو يمثل خطوة جديرة بالاشادة لكون مملكة البحرين بدأت فى أخذ مكانها بين الدول واحتضانها لمثل هذه الفعاليات النوعية والمهمة.

وقال العسيرى إن إقامة هذا الاجتماع على هامش معرض الطيران يؤكد دور الهيئة فى خدمة قطاع الفضاء فى البحرين،ويحقق توجهات القيادة الحكيمة فى أن تكون مملكة البحرين فى ريادة الدول التى تعمل فى قطاع الفضاء.

ولفت إلى أن الاتفاقية المبرمة اليوم مع وكالة الفضاء المصرية ستسهم فى توسيع التكامل العربى فى قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون بين الوكالات العربية.

وأكد العسيرى توجه الهيئة لتحقيق المزيد من الانجازات حيث يعمل فريق البحرين على بناء حمولات تركب على أقمار صناعية، وبناء حمولة تنقل على متن مسبار لتهبط على سطح القمر، إذ تتطلع الهيئة إلى رفع علم مملكة البحرين على أحد المستكشفات التى ستهبط على سطح القمر، ويتم حاليا العمل على استكمال الاجراءات لتحقيق هذا الهدف، فعلى الرغم من قصر عمر الهيئة الذى لم يستكمل الثمان سنوات إلا أن الخطط والمشاريع التى يتم العمل عليها تصل إلى مستوى متقدم جدا من المنافسة والانجاز.