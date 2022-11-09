توقعات الأبراج الأربعاء 9 نوفمبر 2022.. نصائح مهنية ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

ثق بنفسك وقدراتك ولا تتراجع واكمل ما بدأته فى العمل، واخرج فى نزهة مع أسرتك لتحسن حالتك المزاجية وتلتقط أنفاسك.

الثور

تخلص من روتين العمل وابتكر أفكار جديدة واعمل على تطبيقها، واحرص على إنهاء كافة الخلافات بينك وبين شريك حياتك.

الجوزاء

لا تهمل عملك وانجز المهام المطلوبة منك ولا تؤجلها حتى لا تتراكم عليك بعد ذلك، وكن بجانب أسرتك وعائلتك وساعد فى الأمور المختلفة وقدم لهم النصيحة.

السرطان

تعامل مع الأمور بهدوء وسيطر على انفعالاتك وحكّم عقلك، وحافظ على استقرار العلاقة مع شريك حياتك.

الأسد

رتب أولوياتك وضع خطة لتنفيذ جدول أعمالك، واقضى وقتًا ممتعًا مع أفراد أسرتك وعائلتك.

العذراء

استعيد طاقتك ونشاطك وركز فى عملك، وتحدث مع شريك حياتك وانصت له.

العقرب

طوّر مهاراتك واستغل إمكانياتك وخبرتك لتتفوق فى عملك، واحرص على حضور اللقاءات والمناسبات العائلية المختلفة ومساعدة أقاربك.

الميزان

اهتم بتحسين مستواك فى العمل واحرص أن تكون متميزًا فيه، ولا تجعل الخلافات بينك وبين شريك حياتك تؤثر على العلاقة بينكما، وحاول تقريب وجهات النظر.

الجدى

ادرس قرارتك جيدًا وافعل ما تراه مناسبًا، وارشد أفراد أسرتك وعائلتك على إيجاد الطريق السليم.

القوس

تعلم من دروس الماضى واستفيد بما تعلمته فى عملك، وواعطى لشريك حياتك وأسرتك جزئًا من وقتك.

الحوت

تماسك وكن قويًا لتواجه الصعوبات وتنتصر عليها، وسافر فى رحلة بصحبة شريك حياتك وأسرتك لتتخلص من الضغوطات قدر الإمكان.

الدلو

واصل السعى ولا تفقد الأمل حتى تصل لأهدافك، وتواصل مع الأصدقاء وحافظ على علاقتك الطيبة بهم.