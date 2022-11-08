مهما فعلت «إنستجرام» سيعرف عمرك الحقيقى بهذه الطريقة

جدة - نرمين السيد - اعتمدت بريطانيا والاتحاد الأوروبى إجراءات كجزء من تحديث أمان رئيسى لتطبيق "انستجرام"، وأظهرت تقارير جديدة أن التطبيق يتحقق من أعمار مستخدميه من المراهقين عبر فيديو يظهر صورة المستخدم.





وسوف يطلب من أى شخص يحاول التبديل من حساب طفل إلى حساب بالغ، التحقق من عمره إما عن طريق تحميل هويته الشخصية أو تسجيل صورة "سيلفى"، بالفيديو سيتم تحليلها بواسطة تقنية مستقلة لتقدير العمر.

وتكمن الخطوة الأولى فى تحميل صورة سيلفى فى تطبيق "إنستجرام" شركة "Yoti" التى تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، وهى شركة هوية رقمية تجعل إثبات الهوية أكثر أمانًا.

وتعمل "Yoti" على تحليل صور "السيلفى" لتحديد الفئات العمرية بدقة تصل إلى 98ـ99%، وهى تعمل عن طريق التحقق من ملامح الوجه فى صورة "سيلفى" بالفيديو وإنشاء تقدير للعمر، بحسب ما نقلته "العربية".

وفور التحقق من قبل إنستجرام وشركتها الأم "ميتا"، وشركة "Yoti" من عمر المستخدم، سيتم حذف الفيديو.

أما الطريقة الثانية من التحقق من العمر، فتتمثل فى تحميل صورة من بطاقات الهوية الشخصية للمستخدم.

وأوضحت تار هوبكنز، التى تدير السياسة العامة فى إنستجرام أنهم يريدون أن يختر الجميع إنستجرام بطريقة مناسبة لأعمارهم، ما يعنى أننا بحاجة إلى معرفة العمر، وهذا تحد عبر صناعتنا".

وأضافت: "هذا هو السبب فى أن إعلان اليوم يعتبر خطوة مهمة، ولماذا نحن متحمسون بشكل خاص للعمل مع "Yoti" الذين يقودون الطريق فى بناء تكنولوجيا فعالة للتحقق من العمر، مع وضع الخصوصية فى المقام الأول، ويكمل هذا العمل جهودنا المستمرة لتحسين تقنية اكتشاف العمر لدينا، ولتطوير طرق جديدة لمنح المراهقين التجربة الأكثر أمانًا، والأكثر أهمية على إنستجرام.

ويتم تشغيل هذه العملية إذا حاول شخص ما تعديل تاريخ ميلاده على إنستجرام، من أقل من 18 إلى أكثر من 18 عامًا.

وأشارت جولى داوسون، رئيسة السياسية فى "Yoti" إلى أن إثبات العمر على الإنترنت يمثل تحديًا معقدًا على مستوى الصناعة.

وكان التحقق من العمر المستند إلى صور "سيلفى" متاحًا بالفعل فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الآن متاح فى بريطانيا والاتحاد الأوروبى.