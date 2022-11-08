بسبب خطيبها «الطبيب الساحر».. أميرة تعلن تنحيها عن الواجبات الملكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأميرة مارثا لويز، ابنة ملك النرويج هارالد، اليوم الثلاثاء أنها لن تمثل رسميًا الأسرة الملكية من الآن فصاعدًا، بعد "العديد من التساؤلات المتعلقة بها وبدور خطيبها، وفقًا لما جاء فى البيان الصادر عنها.





وارتبطت الأميرة البالغة من العمر 50 عامًا، وهى الرابعة فى ترتيب ولاية العرش النرويجى، بديريك فيريت، فى يونيو الماضى، وهو أمريكى يصف نفسه بأنه "طبيب ساحر ومعالج"، وذلك على موقعه الإلكترونى.

وأنهت مؤسسة واحدة على الأقل كتانت مارثا لويز راعية لها، علاقتها بالأميرة بعد خطبتها، بحسب ما نقلته "العربية".

وأوضحت مارثا لويز فى بيان صادر عن القصر الملكى اليوم، أنها قررت فى الوقت الحاضر أنها لت تقوم بواجبات رسمية للعائلة المالكة، مضيفة أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع والديها لإحلال السلام بشأن الأسرة المالكة.

وسوف تحتفظ الأميرة بلقبها، لكن القصر أشار إلى أنها أبلغت المنظمات التى ما زالت تعمل فيها كراعية بأنها ستتخلى عن الدور وفر إطارًا لواجباتها الرسمية.

وأشار بو جليديتش، الأمين العام لجمعية الروماتيزم النرويجية، إلى أن هذا كان قرارًا منظمًا وحكيمًا من الراعية، بحسب وكالة الأنباء النرويجية.

وكانت هذه الجمعية تدرس إنهاء تعاونها مع مارثا لويز بسبب خطبتها للأمريكى فيريت.ز

واتهمت وسائل الإعلام النرويجية مارثا لويز وفيريت بزعم استخدام لقبها الملكى لتحقيق مكاسب تجارية إلى جانب الترويج لأساليب الرعاية الصحية البديلة.