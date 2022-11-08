لبناء الأقمار والتطور التكنولوجى.. تعاون بين مصر والبحرين فى قطاع الفضاء

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور شريف صلاح الدين صدقى، مع وزير المواصلات والاتصالات البحرينى محمد بن ثامر الكعبى، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى قطاع الفضاء.





وأوضحت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الثلاثاء، أن توقيع المذكرة جاء على هامش انعقاد الاجتماع الثامن للمجموعة العربية للتعاون الفضائى، والذى افتتح أعماله محمد الكعبى فى قاعدة الصخير الجوية بالبحرين، بمشاركة وفود من 14 دولة عربية. وأضافت أن المذكرة تهدف إلى توطيد سبل التعاون بين البلدين بقطاع الفضاء وتبادل المعلومات بينهما، إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة تخدم قطاع الفضاء بين الجانبين، وتسهيل تنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات بينهما. كما تهدف المذكرة إلى تبنى مبادرات تجمع الطرفين تسهم فى تنمية مجال الفضاء من ناحية التطور التكنولوجى وبناء الأقمار الصناعية وتعزيز وتطوير تقنيات الفضاء.

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