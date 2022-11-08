اختيار «كابتن أمريكا» كأكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة لعام 2022

جدة - نرمين السيد - وأشار إيفانز البالغ من العمر 41 عامًا، إلى أن اللقب يبدو وكأنه شكل غريب من التباهى المتواضع، ومع ذلك، كان حريصًا على مشاركة ذلك الخبر مع أكبر معجيه، وهى والدته.
وقال فى مقابلة مع المجلة: "ستكون أمى سعيدة للغاية، إنها فخورة بكل ما أفعله ولكن هذا شىء يمكنها التباهى به حقًا".
ونمت شعبية إيفانز على مر السنين بداية من بطولة واحد من أوائل المسلسلات التلفزيونية التى قدمها "الجنس الآخر" فى عام 2000 إلى فيلم ستيف روجرز "كابتن أمريكا" عام 2019، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وبالرغم من الجوائز العديدة التى نالها فى هوليوود، فإن نجم "الرجل الرمادى" لديه تطلعات خارج التمثيل تشمل الزواج والأبوة.
وتابع: "بعض الأشياء تريدها لك وحدك، أو لعائلتى وأصدقائى فقط، الجانب الأكثر إمتاعًا فى حياتى المهنية الآن هو الشعور بالامان بما يكفى للابتعاد عن الضغوط والاسترخاء، أشعر أن لدى قدرًا أكبر من الحرية فى قضاء بعض الوقت بعيدًا عن الصناعة، ومازلت أعثر على مشاريع ستشبع رغبتى الإبداعية عندما أعود".
وفى حالة لم يتعود إيفانز بعد على الوصف الجديد، فقد أخبر "بيبول" بأنه سينظر باعتزاز إلى هذا اللقب عندما يصبح "عجوزًا مترهلًا".
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