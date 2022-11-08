جدة - نرمين السيد - وأشار إنستجرام إلى أنه يطرح ميزة جدولة النشر داخل التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بجدولة منشوراتهم مسبقا دون الاستعانة بالتطبيقات الأخرى.
ومن خلال ميزة إنستجرام الجديدة يتوفر للمستخدمين إمكانية جدولة مقاطع الـ Reels والصور لمدة تصل إلى 75 يوما داخل التطبيق نفسه.
ويعمل التطبيق خلال الفترة الحالية على اختبار الميزة الجديد، حيث يتم توفيرها لعدد من المستخدمين ثم طرحها للجميع، وذلك وفقا لما جاء فى "TechCrunch".
وللوصول إلى تلك الميزة يجب على المستخدم الدخول إلى الإعدادات المتقدمة بعد إنشاء منشوراتهم ولكن قبل مشاركتها عبر التطبيق، ويمكنهم التبديل إلى "جدولة المنشور" وتحديد الوقت والتاريخ الذى يريدون نشره فيه، ثم سيتعين عليهم العودة إلى المنشور الذى كانوا يقومون بإنشائه والنقر على "جدولة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشأن جدولة المنشورات.. إنستجرام يطرح ميزة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.