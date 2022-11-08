بشأن جدولة المنشورات.. إنستجرام يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار إنستجرام إلى أنه يطرح ميزة جدولة النشر داخل التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بجدولة منشوراتهم مسبقا دون الاستعانة بالتطبيقات الأخرى.

ومن خلال ميزة إنستجرام الجديدة يتوفر للمستخدمين إمكانية جدولة مقاطع الـ Reels والصور لمدة تصل إلى 75 يوما داخل التطبيق نفسه.

ويعمل التطبيق خلال الفترة الحالية على اختبار الميزة الجديد، حيث يتم توفيرها لعدد من المستخدمين ثم طرحها للجميع، وذلك وفقا لما جاء فى "TechCrunch".

وللوصول إلى تلك الميزة يجب على المستخدم الدخول إلى الإعدادات المتقدمة بعد إنشاء منشوراتهم ولكن قبل مشاركتها عبر التطبيق، ويمكنهم التبديل إلى "جدولة المنشور" وتحديد الوقت والتاريخ الذى يريدون نشره فيه، ثم سيتعين عليهم العودة إلى المنشور الذى كانوا يقومون بإنشائه والنقر على "جدولة".