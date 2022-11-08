أثناء احتفالات الهالوين.. مراهق يسقط من الملاهى فى الفلبين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن هناك شاب يدعى مارك فاجاردو البالغ من العمر 13 عاما قرر الاحتفال بأجواء الهالوين فى مدينة أوردانيتا بمقاطعة بانجاسينان فى الفلبين. وأثناء الاستمتاع فى لعبة ملاهى دوراة شهيرة بسرعتها وارتفاعها فى الفلبين سقط على عمود فولاذى ونُقل بعدها على الفور إلى المستشفى، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. وخضع المراهق لجراحة لإزالة إحدى رئتيه بالإضافة إلى الجروح الأخرى الخطيرة نتيجة عدم متابعة صيانة اللعبة قبل الاستخدام.

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