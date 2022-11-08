4 خطوات مهمة لتقوية إشارة الواى فاى فى منزلك

جدة - نرمين السيد - وبدأ البعض يتساءل عن طريقة تقوية إشارة الواى فاى بالمنزل للحصول على اتصال قوى.
ويلجأ البعض إلى الجلوس بنفس الغرفة الموجود بها جهاز الراوتر لأجل الحصول على إشارة قوية، بالرغم من إمكانية القيام بعدد من الخطوات التى تزيد قوة الإشارات.
ويمكن تقوية إشارة الواى فاى فى المنزل دون تكلفة، من خلال :
-اختيار مكان مثالى:
يحتاج جهاز الراوتر إلى مساحات مفتوحة بعيدة عن العوائق أو الحوائط العازلة التى تعيق إشارة الواى فاى ثم تؤثر على أداء الراوتر.
-فصل الراوتر لفترة:
تتأثر الأجهزة الكهربائية عند تشغيلها باستمرار، لذا يساعد فصل الراوتر لفترة قصيرة لا تقل عن 10 دقائق يوميا فى الحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضى.
تحديث البرامج الثابتة:
يحتاج جهاز الراوتر إلى تحديث البرامج الثابتة لأجل تقوية إشارة الواى فاى.
-استخدام مقوى شبكة الواى فاى:
يمكن الاستعانة بشراء جهاز مخصص لأغراض تقوية الإشارة وتغطية مساحة أكبر من شبكة الواى فاى.
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