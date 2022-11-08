هاتف جديد من أوبو بتصميم جذاب

جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف "Oppo A58 5G" بتصميمه المبهر حيث يتمتع بإطار مسطح وتأتى اللوحة الخلفية بلمسة نهائية غير لامعة، وبسمك يبلغ 7.9 ملليمتر. ويتمتع الهاتف بشاشة يبلغ قياسها 6.56 بوصة، ذات نوع "LCD" وبدقة 1612 × 720 بيكسل. ويقترن بذاكرة وصول عشوائى رام، نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية نوع UFS 2.2. ويزود "Oppo A58 5G" كاميرا خلفية مزدوجة وتأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، وغيرها أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات. ويُطرح هاتف "Oppo A58 5G" بألوان عدة منها الأزرق والأسود والبنفسجى، وبسعر يبلغ حوالى 234 دولارا أى ما يزيد عن 5 آلاف جنيه مصرى.

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