مبادرة المتحدة للطفل.. وسائل العقاب الصحيحة للأبناء «إنفوجراف»

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جدة - نرمين السيد - وتزامنا مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستعرض "دوت الخليج" خلال الإنفوجراف التالى وسائل العقاب الصحيحة للأبناء.
ونصح الخبراء بعدم الاستجابة لبكاء الطفل أو صراخه بل تجاهله، بالإضافة إلى تغيير تعبيرات الوجه حتى تعبر عن الغضب.
ويمكن حرمان الطفل من الأشياء المحببة له سواء اللعب على الهاتف أو غيره، كما يجب التحدث معه ومناقشة المشكلة وإيضاح عواقب أفعاله.
وعلى الأمهات الاستعانة بأساليب عقاب مثل قيام الطفل بعمل إضافى فى المنزل، وتركه حى يصلح ما أخطأ بنفسه.
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