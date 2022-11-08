ببغاء يسرق سماعة صحفى أثناء البث المباشر

جدة - نرمين السيد - وأثناء تحدث الصحفى التشيلى "نيكولاس كروم" عن عملية سطو على منزل جاء ببغاء ليسرق سماعة أذنه ثم طار بها. وتفاجئ الصحفى أثناء البث المباشر بقدوم ببغاء ووقوفه على كتفه لينزع منه سماعة الأذن، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل". وحاول المراسل استعادته لكنه كان بطيئا للغاية واختفى الطائر بالسماعة بعدها وبدأ يبحث عنه ويصرخ قائلا: "لقد أخذت للتو سماعة أذنى". وقال كروم: "أثناء البث المباشر فى منتصف النهار شعرت بوجود شئ قريب منى وتفاجئت بأنه ببغاء، وحاولت تنبيه المصور ولكننى اعتقدت أنه لا يحدث شيئا". وأضاف: "وتسببت السماعة الموجودة بأذنى فى لفت انتباه الببغاء وقام بسرقتها ولكننى كنت فى حاجة إلى الاستمرار".

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