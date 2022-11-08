لتعديل الرسائل.. ميزة جديدة فى واتساب

جدة - نرمين السيد - ويعمل واتساب خلال الفترة الحالية لتوفير ميزة جديدة تساعد المستخدمين على تعديل الرسائل المرسلة.
وتساعد تلك الميزة المستخدمين فى التخلص من الحرج الناتج عن الأخطاء الإملائية، حيث تسمح بتعديل الرسالة بعد مرور 15 دقيقة بعد الإرسال بدلا من حذفها.
ويوفر التطبيق للمستخدمين تلك الميزة بمجرد الضغط طويلا على الرسالة ويظهر خيارات عدة منها "تعديل".
وكشف التطبيق أن تلك الميزة يمكن استخدامها خلال 15 دقيقة بعد الإرسال مباشرة، كما ستُطرح أولا فى هواتف أيفون ثم أندرويد.
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