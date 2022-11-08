إيلون ماسك يحذر من خطر محدق بـ تويتر

جدة - نرمين السيد - إيلون ماسك تويتر

لطالما كان ماسك نشطًا على "تويتر"، ولكن الآن، بعد أن أصبح رئيسًا على "تويتر"، أصبح أكثر نشاطًا، بل أكثر من أى وقت مضى.

فى إحدى تغريداته الأخيرة، قال ماسك، إن مستخدمى تويتر يستخدمون المنصة أكثر من أى وقت مضى، حيث كتب "استخدام تويتر قد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الآن".

ويبدو أن الاستخدام قد ارتفع لدرجة أن ماسك يخشى أن تذوب الخوادم.. حيث قال: "آمل فقط ألا تذوب الخوادم".

وكشفت التقارير عن أنه منذ أن تولى ماسك موقع "تويتر"، أجرى بعض التغييرات وكان الأكثر صعوبة هو تسريح 50% من الموظفين، أى ما يقرب من 3700 موظف، دون أى إشعار مسبق محدد.

وتعليقًا على عمليات التسريح الجماعى، قال ماسك: "للأسف، لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار فى اليوم".