عجوز يحصد 75 مليون دولار فى دقائق (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة البريطانية أن الرجل العجوز الأمريكى يدعى جيم ماكينجفيل، والمعروف أيضا باسم "فراش ماك"، مشيرة إلى أن الحظ ابتسم له بعد فوز فريقه الكروى الأمريكى المفضل هيوستن أستروس على فيلادلفيا فيليز فى إحدى البطولات العالمية.

وكشفت الصحيفة تفاصيل فوز فراش ماك بـ 75 مليون دولار؛ حيث راهن العجوز بقيمة 10 ملايين دولار على الفائزين بالبطولة العالمية هيوستن أستروس لتلقى تعويضات ضخمة، وعندما فاز فريقه المفضل هيوستن أستروس بالبطولة العالمية على فيلادلفيا فيليز، بنتيجة 4-1 فى المباراة السادسة حصل جيم ماكينجفيل على تعويض بقيمة 65 مليون جنيه إسترلينى أى ما يعادل 75 ملين دولار أمريكى.

ومن جانبه، نشر العجوز الأمريكى صورا لاحتفاله بهذا الفوز الثمين على وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا؛ حيث غرد على تويتر، وهو يحمل حقيبة مليئة بالنقود تقدر بـ 75 مليون دولار أمريكى، كما كتب رسالة مؤثرة شكر لمدينة هيوستن، واستروس، وزوجته ليندا.

جدير بالذكر، أن العجوز الأمريكى خسر 7 ملايين جنيه إسترلينى عندما راهن على سينسيناتى بنجلس للفوز بلقب سوبر بول فى فبراير الماضى.