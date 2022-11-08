توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.. تحسن فى العمل ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

اكتسب مهارات جديدة وحسّن مستواك فى العمل لتكن متميزًا، ووابحث عن شريك الحياة الذى يرتاح له قلبك وتشعر بالأمان معه.

الثور

اجتهد فى العمل ولا تهمل أبدًا فيه حتى لا تخسر، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

الجوزاء

ركز فى العمل واحرص على إنهاء كافة المشكلات التى قد تطرأ، واهتم أكثر بشريك حياتك.

السرطان

لا تتوقف عن المحاولة واكمل السير نحو أهدافك، وساعد أفراد الأسرة والعائلة لتخطى المواقف الصعبة.

الأسد

استمع لنصائح أصحاب الخبرة وادرس قرارتك جيدًا قبل اتخاذها، وانهى كافة الخلافات التى تؤثر على العلاقة بينك وبين شريك حياتك.

العذراء

سيطر على انفعالاتك وتعامل بهدوء فى محيط العمل، وحافظ على علاقة مستقرة مع شريك شريك حياتك.

العقرب

تصرف بعقلانية وفكر جيدًا ولا تشتت ذهنك بأشياء غير مفيدة، واقترب أكثر من شريك حياتك واستمع لها وساعدها فى الأمور المختلفة.

الميزان

طور من نفسك لتصل إلى المكانة التى تريدها، وتبادل المشاعر مع شريك حياتك.

الجدى

جدد طاقتك واستعيد نشاطك وشغفك فى العمل، وتواصل مع أصدقائك ولا تهمل علاقتك بهم.

القوس

اهتم بعملك وقم بمهامه على الوجه المطلوب، وحافظ على علاقة طيبة مع الأشخاص المحيطين بك.

الحوت

تعاون مع زملاء العمل وحافظ على علاقة قوية معهم فهذا فى مصلحة الجميع، وتحدث مع شريك حياتك وكن متفاهمًا معه وحافظ على العلاقة حتى لا تسوء.

الدلو

كن مستعدًا للتعامل مع أى متغيرات فى العمل، واحرص على حضور كافة المناسبات الأسرية والعائلية.